Sébastien Fraisse

Florence Gallois Worldline

Début de carrière dans le recrutement puis différents postes en ressources humaines internationaux, dans les domaines de l'aéronautique, la cyber-sécurité et la défense, chez Thales, en France et au Royaume-Uni. Directrice du développement des ressources humaines et des talents et directrice de l'université d'entreprise chez CGG, directrice des ressources humaines de Zodiac Seats, devenu Safran Seats après le rachat de Zodiac par Safran, puis directrice des ressources humaines d’ArianeGroup. Chief People Officer et membre du comité exécutif de Worldline (depuis 2023).