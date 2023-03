Rolando d' Arco NewCo (projet nouveau pôle leasing Crédit Agricole Consumer Finance et Stellantis) Directeur général

Parcours professionnel

Première expérience chez Nissan Finanziaria Italia. Fiat Chrysler Automobiles (1998) : Head of Marketing & Sales (2003-08), directeur général de Savarent SpA, responsable de marché et directeur général de FGA Capital Portugal, basé au Portugal, directeur Sales and Marketing de Leasys SpA, basé en Italie (2011), responsable de marché et directeur général de FCA Capital France (2015-20), directeur des marchés européens et du développement commercial de FCA Bank (2020). Directeur général de NewCo (projet de nouveau pôle leasing entre Crédit Agricole Consumer Finance et Stellantis) (à compter du premier semestre 2023).