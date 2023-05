Olivier Wigniolle

Sarah Lacoche Ministère de l'Economie, des Finances et de la souveraineté industrielle et numérique

Début de carrière en qualité d'attachée d'administration centrale au secrétariat général du Club de Paris, au sein de la Direction générale du Trésor (1998). Experte en restructuration de dette au sein du département des pays pauvres très endettés pour la Banque Mondiale (2001), économiste au sein du département Afrique, département des finances publiques du Fonds Monétaire International (2003-08), conseillère technique présidence française de l'Union Européenne au sein du cabinet de Christine Lagarde, inspecteur des finances au sein de l'Inspection générale des Finances (2009), chef de la division du pilotage stratégique et de la redevabilité à l'Agence Française de Développement (2013), directrice de l'administration, des finances et des systèmes d'information puis directrice générale adjointe (2018) au sein de l'Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU), directrice du développement durable d'Action Logement Groupe (2019) puis directrice des finances au sein de la Banque des Territoires (2020). Directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) au ministère de l'Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique (depuis 2023).