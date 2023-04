Nicolas Rajner Banque Richelieu Monaco Chief Investment Officer 41 ans

Parcours professionnel

Expérience sur les marchés financiers notamment chez BNP Paribas Asset Management, ETF Securities Ltd et plus récemment HSBC Private Bank (Monaco) en tant que Head of Investment Management. Banque Richelieu Monaco : Head of Advisory (2018), Deputy Chief Investment Officer (2021) puis Chief Investment Officer (depuis 2023).

Diplômes : Master en Investment Management City University London - Royaume-Uni