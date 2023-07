© Greg Gonzalez Nicolas Namias Fédération Bancaire Française Président 47 ans

Parcours professionnel

Début de carrière à la Direction générale du Trésor du ministère de l’Economie et des Finances (2004), d’abord chargé de la préparation des sommets financiers internationaux du G8 et du G20 puis commissaire du Gouvernement suppléant auprès de l’Autorité des Marchés Financiers. Groupe BPCE (2008) : en poste à la direction financière, directeur du pilotage de la banque proximité et assurance (jusqu’en 2012). Conseiller technique du Premier ministre pour le financement de l'économie, les entreprises et les affaires économiques internationales (2012). Groupe BPCE (depuis 2014) : directeur de la stratégie et membre du comité exécutif (2014), directeur finance et stratégie et membre du comité de direction générale (2017) de Natixis ; membre du directoire du groupe BPCE, en charge des finances, de la stratégie, des affaires juridiques et du secrétariat du conseil de surveillance (2018) ; directeur général de Natixis (2020) : président du directoire de BPCE (depuis 2022). Président de la Fédération Bancaire Française (à compter du 1er septembre 2023).

Prise de fonction : 1 septembre 2023