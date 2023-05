Mélissa Saint-Fort

Isabelle Kupecek La Banque Postale

Début de carrière (1997) en tant que responsable marketing, au sein de Funkwerk AG en Allemagne. SFR (2004) en France : différentes fonctions dans le domaine de l’expérience et la relation client, puis directrice relation client. Directrice relation et expérience client de Malakoff Humanis (2015), en charge de la relation et de l’expérience client de Leroy Merlin-Adéo (2020). Directrice expérience client et qualité et membre du comité de développement de La Banque Postale (depuis 2023).