Maxence Kasper

Marie-Andrée Puig Lazard Frères Gestion

Arbitragiste taux chez CPR AM (1997), Risk Manager chez Ixis AM (2000-03). Lazard : chez Lazard Frères Gestion (2003), responsable des appels d'offres (2003), responsable de la relation commerciale auprès des multigérants et consultants et responsable des appels d’offres et de la coordination avec Lazard Asset Management ; associée-gérante (depuis 2022) au sein du groupe ; directrice distribution France chez Lazard Frères Gestion (depuis 2023).