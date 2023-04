Martine Gerow

Valérie David Orpea

Début de carrière dans l’aménagement durable du territoire en Europe, à la Représentation permanente de la France auprès de l’Union européenne (bureau de la Délégation à l'Aménagement du Territoire et à l'Action Régionale) et au Conseil régional de Champagne-Ardenne comme directrice des affaires européennes et internationales (1994-99). Cheffe de projet développement durable au sein du groupe Caisse d’Épargne (1999-07) puis directrice du cabinet du président et responsable développement durable au Crédit Foncier de France, directrice du développement durable et de l’innovation transverse chez Eiffage (2007). Directrice du développement durable et de la qualité groupe et membre du comité de direction d'Orpea (depuis 2023).