Marie-Christine Aulagnon

Laurent Martinez Orange

Airbus : au sein d'Astrium, devenu Airbus Defence and Space (1996), diverses fonctions dans le contrôle financier ; au sein d'EADS, responsable du contrôle financier de la division espace et défense (2001), basé à Munich, directeur financier chez Astrium Space Transportation (2004) ; directeur du contrôle de gestion, de la performance, et de la comptabilité groupe puis responsable de la business unit services (2015). Chief Financial Officer et membre du comité exécutif chez Alstom (depuis 2018). Directeur financier d'Orange (à compter du 1er septembre 2023).