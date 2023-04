© Jean-Philippe Moulet Magali Daubinet-Salen Groupe Casino Directrice générale des enseignes Casino (Hyper Frais, Supermarchés Casino et Casino Proximités)

Parcours professionnel

Groupe Casino (depuis 2007) : responsable du contrôle de gestion de la filière Easydis (2007), directrice des affaires financières de différentes entités de Distribution Casino France (DCF : Easydis, Supermarchés Casino, Hypermarchés…), directrice générale adjointe de DCF en charge de la direction administrative et financière (2020) puis de la direction administrative et financière et de la supervision des activités approvisionnements et logistiques (2021), directrice générale des enseignes Casino (Hyper Frais, Supermarchés Casino et Casino Proximités) (depuis 2023) et membre du comité exécutif du groupe.

Diplômes : ESC Clermont