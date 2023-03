Laurent Leriche DC Advisory Managing Director, marché agroalimentaire/boissons

Parcours professionnel

Différents postes dans le secteur des fusions et acquisitions au sein de Valeo, de Lehman Brothers, de Hill Samuel Bank et de la Société Générale. Groupe Danone : chargé des fusions et acquisitions pour l’Europe de l’Ouest et l’Amérique du Nord puis des partenariats du groupe. Directeur du secteur biens de consommation responsable du secteur alimentation et boisson au sein de Global Investment Banking de Calyon, aujourd’hui Crédit Agricole Corporate & Investment Bank (2007). Managing Director, marché agroalimentaire/boissons chez DC Advisory (depuis 2023).