© Booké Laure Tertrais Autorité des Marchés Financiers Directrice de cabinet de la présidente

Parcours professionnel

Chargée de mission au sein de la direction des affaires juridiques de la Compagnie de Saint-Gobain et de Saint-Gobain Vitrage. Commission des opérations de bourse, désormais Autorité des marchés financiers (AMF) (depuis 1997) : chargée de mission au sein de la direction des affaires juridiques, conseillère législation et régulation chargée du suivi des textes législatifs et réglementaires, de l’analyse des impacts des textes législatifs et réglementaires pour l’AMF et de l’organisation de leur mise en œuvre et de la communication interne et externe sur les enjeux de la régulation financière (2009), conseillère parlementaire et législation (depuis 2012) puis, en parallèle, directrice de cabinet de la présidente (à compter du 1er avril 2023).

Prise de fonction : 1 avril 2023