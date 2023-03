Kevin Debrabant

Martin Powell AXA

Début de carrière chez Impresa Fortunato Federici, Ove Arup & Partners puis Network Rail. Conseiller du maire de Londres sur les questions environnementales et directeur de l'environnement pour l'agence de développement économique du maire (2007-11), directeur général de Cambridge Management & Research. Siemens (depuis 2012) : directeur groupe du développement urbain, directeur du développement durable, directeur du développement durable et des initiatives environnementales de Siemens Financial Services Americas (depuis 2021). Directeur du développement durable d'Axa (à compter du 27 mars 2023).