Katrin Adt Renault Group Directrice générale Dacia

Parcours professionnel

Katrin Adt a une expérience de près de 26 ans dans l’automobile au sein de Daimler, et en particulier chez Mercedes-Benz. Elle a occupé différents postes à responsabilité, dont Chief Executive Officer de Mercedes-Benz au Luxembourg, Vice President ressources humaines et développement chez Daimler, Chief Executive Officer de la marque Smart, puis Chief Executive Officer de Mercedes-Benz Own Retail Europe. Plus récemment, elle pilotait l’audit corporate chez Mercedes-Benz. Sa carrière a été principalement centrée sur le secteur de la vente et du retail, et elle a été impliquée dans plusieurs transformations clés, dont la transition de Smart vers une marque 100% électrique. Katrin est également engagée dans la promotion de la diversité et du mentorat féminin dans la tech. Elle est nommé directeur générale de Dacia et membre de la Leadership Team de Renault en septembre 2025.

Diplômes : Juriste