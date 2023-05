Julien Munoz Monte-Carlo Société des Bains de Mer Directeur marketing et digital

Parcours professionnel

Chargé du pilotage de la stratégie vente et marketing du parc d’attraction Dubaï Parks & Resort, directeur projets stratégie digitale dans le cadre de Dubaï Expo 2020 au sein du groupe Etisalat Digital (2017), directeur ventes et marketing pour les marchés d’Europe, du Moyen-Orient et d’Afrique au sein du groupe Radisson (2020). Directeur marketing et digital de Monte-Carlo Société des Bains de Mer (depuis 2023).

Diplômes :