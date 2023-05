Julien Gervasoni

Philippe Errera Safran

Début de carrière au service de la politique étrangère et de sécurité commune au ministère des Affaires Etrangères (1996). Conseiller chargé des affaires politico-militaires à l’ambassade de France à Washington (1998-03), directeur adjoint du Centre d’analyse et de prévision (2003-06), sous-directeur de la non-prolifération et du désarmement nucléaires (2006-07), conseiller puis directeur de cabinet du ministre des Affaires Etrangères (2007-10), ambassadeur, représentant permanent auprès de l’Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) (2011-13), directeur des affaires stratégiques au ministère de la Défense (2013), premier directeur général des relations internationales et de la stratégie du ministère de la Défense (2015-18) puis directeur général des affaires politiques et de sécurité du ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères (depuis 2019). Directeur groupe international et relations institutionnelles et membre du comité exécutif de Safran (à compter du 1er juin 2023).