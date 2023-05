Jessica Sellam Rothschild & Co Directrice de l'équipe Private Markets Group, métier banque privée et gestion d'actifs 41 ans

Parcours professionnel

Rothschild & Co (depuis 2006) : directrice des équipes Private Markets et Business Development pour la France, la Belgique et Monaco puis directrice de l'équipe Private Markets Group au sein du métier banque privée et gestion d’actifs (depuis 2023).