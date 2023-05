© Groupe SMCP Jérémie Le Febvre SMCP Directeur général de Fursac 40 ans

Parcours professionnel

Stagiaire à la direction financière d’Uriage en France (2001), en poste au sein de Le Febvre, Reibell & Associés (2004) puis au sein du département Banking d’Allen & Overy à Paris (2004-05). UBS Investment Bank Londres (2005-07) : en poste notamment au sein du département Corporate Finance puis du Private Funds Group. Co-fondateur de Restopolitan (2006). Associate (2008), Principal (2009) puis Partner (2009) responsable origination et exécution Europe et Asie au sein de Triago Paris et New York. En poste au sein de Raise (2012), puis dans l’univers de la mode notamment chez AMI, directeur de A-Cold-Wall (2022), directeur général de Fursac et membre du comité exécutif du groupe SMCP (à compter du 15 mai 2023).

Prise de fonction : 15 mai 2023