Jean-Pierre Touzet Crédit Agricole S.A. Directeur du pôle agri-agro et capital développement

Parcours professionnel

Crédit Agricole : au sein du Crédit Agricole d’Ile-de-France, conseiller en agence (1993), conseiller clientèle, conseiller en patrimoine, conseiller privé, responsable du lancement et directeur du pôle patrimoine de la direction de Paris et chargé de l’animation du marché banque privée des agences (2005), responsable des marchés des pro-agri et des engagements hors particuliers (2008), responsable de la création de la direction des marchés spécialisés et membre du comité de direction, directeur régional de Paris en charge du développement du réseau de proximité, des marchés de la banque privée, des petites et moyennes entreprises et des professionnels (2016) ; directeur du pôle agri-agro et capital développement, membre du comité de direction au sein de Crédit Agricole SA (depuis 2023).