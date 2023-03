Jean-Luc Vidon

Xavier Hoche Groupama Asset Management

Gérant obligataire au Crédit Mutuel Finance (1995), gérant des fonds d'obligations convertibles et d'arbitrage au Crédit Lyonnais Asset Management (2001-04), fondateur et président d'AltaRocca AM (2013), directeur des gestions obligations convertibles et alternative d'Ofivalmo (2004-06), gérant senior des fonds d'obligations convertibles chez Schelcher Prince Gestion (2006-07), gérant obligations convertibles chez Oddo Asset Management (2008-13) puis analyste-gérant au sein de la structure multi boutiques gestion du groupe Primonial (2013), responsable de la gestion obligations convertibles au sein de Silex Investment Managers (2020). Groupama Asset Management : membre du comité de direction, directeur des gestions (2021) puis directeur général délégué (depuis 2023).