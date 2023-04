© Tous droits réservés - Hervé Thouroude Jean-Louis Charluteau Gareat Président 64 ans

Parcours professionnel

Début de carrière en tant qu’inspecteur à l’UPE (1983) puis responsable de la souscription des particuliers au sein de Zurich Assurance. Generali France (2001) : responsable de la souscription des risques des particuliers et des professionnels, en poste à la direction de la réassurance & des risques, directeur du Generali Climate Lab (2015) puis directeur de la réassurance (vie et non vie) (depuis 2016), en parallèle, président du Gareat (Gestion de l’Assurance et de la Réassurance des Risques Attentats et actes de Terrorisme) (depuis 2023).