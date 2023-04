Ghislaine Seguin

Stéphanie Dupuy-Lyon La Poste

Début de carrière en tant qu'adjointe au chef du bureau des contrats territoriaux d’exploitation à la direction des exploitations, de la politique sociale et de l’emploi (2000) puis cheffe du bureau de la modernisation des exploitations au ministère de l’Agriculture et de la Pêche (2003-06). Conseillère auprès du préfet de région et cheffe de mission du bassin Rhône Méditerranée Corse au Secrétariat général pour les affaires régionales (SGAR) Rhône-Alpes (2006-09). Ministère du Développement Durable (2009-15) : adjointe au sous-directeur de l’aménagement durable en charge des politiques foncières, fiscales et territoriales et sous-directrice de la qualité du cadre de vie. Directrice de marché secteur public et caritatif au sein du groupe La Poste (2015) puis directrice générale de l’aménagement, du logement et de la nature du ministère de la Transition Ecologique et de la Cohésion des Territoires. Directrice de l’engagement sociétal du groupe La Poste (à compter du 1er juillet 2023).