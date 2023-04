Geoffrey Canourgues

Sandra Silvestri Ipsen

Nombreux postes nationaux et internationaux chez Eli Lilly dans les domaines de la recherche et développement, de la communication scientifique et en tant que directrice médicale régionale. Sanofi : senior vice-présidente, Chief Medical Officer de la business unit médecine générale monde, responsable monde du centre d'excellence dédié aux affaires médicales et de la plateforme médicale (depuis 2020), représentante de l'activité médicale au sein du comité exécutif de conformité. Vice-présidente exécutive, directrice médicale, responsable des affaires médicales monde et de la pharmacovigilance, membre de l'Executive Leadership Team au sein d'Ipsen (à compter du 5 mai 2023).