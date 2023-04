François Haas Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution Secrétaire général adjoint

Parcours professionnel

Essentiel de sa carrière à la Banque de France dans les activités de marchés et le domaine de la stabilité financière, économiste senior au sein du département Monetary and Capital Markets du Fonds Monétaire International, directeur des marchés (2008) puis adjoint au directeur général des opérations et de la stabilité financière (2012) de la Banque de France, représentant senior de la Banque de France pour la zone Amérique - Etats-Unis, Canada, Amérique Latine à New York (2016), représentant en chef de la Banque de France pour l’Asie-Pacifique, basé à Singapour (2020), directeur général adjoint de la direction générale de la stabilité financière et des opérations (DGSO) et responsable du pôle de stabilité financière de la Banque de France et secrétaire général adjoint de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) (depuis 2023).

Diplômes : Institut d'Études Politiques - IEP Paris