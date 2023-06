François Desprez de Fresnoye Flexstone Partners Directeur financier et directeur des opérations des activités européennes 48 ans

Parcours professionnel

Responsabilités en Middle et Back Office chez Allianz et CPR Private Equity, directeur puis associé en charge des affaires juridiques et fiscales en lien avec les fonds et les opérations d’investissement, de la structuration des fonds à l’exécution de l’investissement au sein d’Access Capital Partners, responsable des affaires juridiques, de la conformité, du contrôle interne et de la gestion d’entreprise (ressources humaines et finance) chez EMZ Partners. Directeur financier et directeur des opérations des activités européennes au sein de Flexstone Partners (depuis 2023).