François de Varenne SCOR SE Directeur financier et directeur général adjoint 56 ans

Parcours professionnel

Fédération française des sociétés d’assurances (1993) : responsable des affaires économiques et financières. Insurance Strategist chez Lehman Brothers à Londres (1998), Vice President en charge de solutions de gestion d’actifs et de transactions structurées, spécialiste des sociétés d’assurance et de réassurance chez Merrill Lynch puis chez Deutsche Bank, associé gérant au sein de Gimar Finance & Cie (2003-05). Scor (depuis 2005) : directeur de la gestion d’actifs et du Corporate Finance (2005), directeur des opérations du groupe et membre du comité exécutif du groupe (2007) chez Scor, président du directoire de Scor Global Investments (2008) et chargé de la supervision des investissements, technologies, budget, transformation et finance Corporate (depuis 2021), directeur général par intérim de Scor (janvier-avril 2023), directeur financier et directeur général adjoint (depuis 2023).