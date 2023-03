Franck Portais

Nathalie Libert Crédit Coopératif

Début de carrière dans le groupe Crédit Lyonnais dans les métiers de l’inspection et de la gestion privée, puis au sein d’Axa Banque et du groupe Crédit Maritime en tant qu’inspectrice générale. Groupe BPCE : responsable Bâle II, normes, conduite du changement et contrôle permanent au sein de la direction des risques groupe puis directrice pilotage, process et risques au sein du pôle immobilier groupe de la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne (2003-09), chargée du suivi stratégique et de la coordination métier sur les risques immobiliers groupe au sein de la direction des risques du groupe (2009), directrice de l'audit interne et membre du comité de direction générale (2014) puis directrice des risques et de la conformité (2015) au sein de la Banque Populaire Côte d'Azur, directrice des risques et de la conformité, membre du comité de direction générale de la Banque Populaire Méditerranée (2017) puis directrice financière et membre du comité de direction générale du Crédit Coopératif (depuis 2023).