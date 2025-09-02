Florence de Noray Butagaz Présidente de Butagaz SAS - Directrice générale finance, IT et M&A groupe et Chief Financial Officer de l’Europe continentale auprès de DCC 55 ans

Parcours professionnel

Florence de Noray a débuté sa carrière chez Bouygues (1992-01) : elle a été contrôleur de gestion opérationnel au sein de la division bâtiment international, responsable du contrôle de gestion (1995) puis chef du service contrôle de gestion et finance de la division internationale chez Saur. Ensuite, elle a intégré Vivendi (2001-13) : elle y a été directrice du contrôle de gestion au sein du pôle internet, directrice financière et systèmes d’information des holdings auprès de la direction générale du groupe (2002) puis en poste au sein de la direction de l’audit interne et des projets spéciaux du groupe en charge du pilotage des audits opérationnels et financiers dans les filiales et des projets d’acquisitions et de cessions. Par la suite, elle a occupé les postes de directrice administrative et financière et membre du directoire chez Brandalley, membre du comité de direction et directrice exécutive finance et stratégie du groupe Eugène Perma (2014) puis directrice financière du PMU (2016). Elle est nommée présidente de Butagaz SAS en septembre 2025. Elle conserve également ses fonctions de directrice générale finance, IT et M&A pour le groupe Butagaz et Chief Financial Officer pour l’Europe continentale auprès de DCC.