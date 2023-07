Erkki Maillard EDF Directeur des affaires gouvernementales et internationales du groupe 50 ans

Parcours professionnel

Représentant adjoint à Bruxelles pour Aérospatiale Matra. Ministère des Affaires Etrangères à Paris (2002) : chargé des dossiers Inde, Pakistan et Afghanistan (2002) puis responsable du dossier politique européenne de sécurité et de défense. Différents postes de conseillers ou de directeur de cabinet pour le ministre des Affaires Etrangères, le ministre chargé des Affaires Européennes et le ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (2008-12). Ministre conseiller à l’ambassade de France en Italie (2012-15). EDF : conseiller diplomatique du PDG (2016) et, en parallèle, directeur des affaires européennes (2019), directeur des affaires gouvernementales et internationales du groupe (depuis 2023).