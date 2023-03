Emmanuelle Muller-Schrapp

Philippe Ronceau Elior Group

Analyste sell-side pour le compte de Morgan Stanley, BNP Paribas, Lehman Brothers, Crédit Suisse et FM Global, à Londres (1998). En poste au sein du cabinet Richard Davies Investor Relations, à Londres (2013), Director, relations investisseurs chez Citigate Dewe Rogerson Londres (2018), Director en communication financière et relations investisseurs au sein de Grayling (2019), conseil d'Elior Group sur la communication financière et les relations investisseurs au sein d'Havas Paris (2021). Directeur des relations investisseurs au sein d'Elior Group (à compter du 15 mars 2023).