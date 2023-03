Emmanuel Dussussois CA Consumer Finance Directeur adjoint de la direction automobile et mobilité groupe

Parcours professionnel

Début de carrière au sein de BNP Lease, aujourd’hui BNP Paribas Leasing Solutions (1999). Diac (RCI Bank and Services) : fonctions commerciales, directeur régional Sud-Est (2006), directeur marketing France (2009), directeur des ventes France (2013), responsable de la région East (Pologne, Pays Baltes, Tchéquie, Slovaquie et Hongrie) basé en Pologne (2017), directeur de territoire avec un périmètre étendu à l’Ukraine, la Roumanie, la Turquie, le Maghreb (Algérie et Maroc) et la Corée du Sud (2021). Directeur adjoint de la direction automobile et mobilité groupe au sein de Crédit Agricole Consumer Finance (depuis 2023).

Diplômes : Master 2 en économie et gestion des entreprises Université Montesquieu - Bordeaux IV