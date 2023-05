Emmanuel Brandariz Kepler Cheuvreux Solutions - Genève Head of Financial Engineering

Parcours professionnel

Expérience chez Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, Société Générale Corporate & Investment Banking, Tradition Financial Services et Silex. Head of Financial Engineering chez Kepler Cheuvreux Solutions (depuis 2023).

Diplômes : Université Paul Sabatier - Toulouse III