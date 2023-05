Demetrio Salorio

Ilya Polyakov Société Générale Corporate & Investment Banking

Société Générale (depuis 2001) : co-responsable mondial du secteur métaux et minéraux au sein du département des financements de ressources naturelles et banquier conseil de plusieurs clients du secteur métaux et minéraux de la Russie/Communauté des Etats Indépendants (2011) au sein de Société Générale Corporate et Investment Banking ; au sein de Rosbank, responsable des activités de Corporate Banking et responsable relations clients et banque d'investissement pour la région Russie/Communauté des Etats Indépendants (CEI) (2012), directeur général délégué en charge de toutes les activités de banque de financement et d'investissement du groupe en Russie (2016), directeur général de Rosbank, responsable pays de la Russie/CEI pour les activités de banque de financement et d'investissement du groupe et membre du comité de direction de Société Générale (2018), conseiller auprès de la direction générale du groupe (depuis début 2023), responsable adjoint de Global Banking and Advisory au sein des activités de banque de grande clientèle et solutions investisseurs, membre du comité de direction groupe (à compter du 24 mai 2023).