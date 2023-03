Vincent Manuel Indosuez Wealth (Europe)

Début de carrière chez BNP Paribas sur des opérations de fusions-acquisitions pour les métiers de la banque privée et de la gestion d'actifs (2002). En poste chez Bank of America (2004) puis chez Citigroup (2006). Crédit Agricole SA (2008) : chargé de la couverture des opérations de fusions-acquisitions du groupe et de la stratégie des métiers banque privée, gestion d’actifs et private equity au sein de la direction de la stratégie et du développement (2008) puis directeur du marketing et de la stratégie et membre du comité de direction d'Indosuez (2011). Administrateur d'Indosuez Gestion (2011), directeur général et directeur des gestions de CA Indosuez Gestion (2014), directeur des investissements d'Indosuez (2019) puis directeur général adjoint en charge du développement d’Indosuez Europe (depuis 2023).