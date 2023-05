Damien Schaff Amala Partners Vice President, activité Debt Advisory 33 ans

Parcours professionnel

Début de carrière sur des problématiques transactionnelles et d’évaluation pour le compte de fonds d’investissement, de sociétés familiales et de grands groupes au sein du cabinet Accuracy (2015) puis Investment Manager au sein de l'équipe dette privée de Lyxor AM. Vice President au sein de l’activité Debt Advisory d’Amala Partners (depuis 2023).

Diplômes : Audencia Business School