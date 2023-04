Damien Catoir Servier Vice-président exécutif, secrétaire général

Parcours professionnel

Expérience dans le domaine bancaire et dans des grands cabinets d’avocats d’affaires aux États-Unis et en France, et avocat aux barreaux de New York et Paris. Atos (2018) : directeur juridique groupe et secrétaire du conseil d’administration, chargé du pilotage de contentieux complexes et de réorganisations importantes. Vice-président exécutif, secrétaire général et membre du comité exécutif du groupe Servier (depuis 2023).