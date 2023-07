Cyril Marie Wendel Directeur général adjoint, stratégie et développement corporate 48 ans

Parcours professionnel

Début de carrière en qualité d’analyste financier au sein du bureau d’analyses BBSP (1998). Plusieurs postes au sein de la direction finance et stratégie (2002), en poste au département finance de Natixis, notamment sur le projet de fusion de CEP et BPR. Natixis Investment Managers (2009) : supervision de la stratégie et des opportunités de développement corporate de l’entreprise, directeur de la stratégie et du développement corporate et parallèlement directeur financier délégué et directeur de la stratégie et du développement (2017), membre du comité exécutif et du comité stratégique puis directeur financier (2017), membre du comité de direction générale. Directeur général adjoint, stratégie et développement corporate au sein de Wendel (à compter du 25 juillet 2023).

Diplômes : DEA finance Université Paris Dauphine Prise de fonction : 25 juillet 2023