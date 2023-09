© Julien Hay Clément Martin Saint Léon Groupe Barrière Directeur général jeux 45 ans

Parcours professionnel

Début de carrière chez Ernst & Young à Paris (2001), notamment en qualité de manager de la practice hôtellerie & luxe. Autorité de Régulation des Jeux en Ligne (ARJEL) (2009) : directeur des agréments et de la supervision (2009), directeur des études économiques puis directeur des marchés, de la consommation et de la prospective (2013). Groupe Barrière (depuis 2020) : responsable des affaires réglementaires et des nouveaux marchés (2020), responsable de la stratégie et du développement des jeux (2021) puis directeur général jeux et membre du comité exécutif (depuis 2023).