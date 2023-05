Claire Valencony Esker Directrice adjointe des opérations monde

Parcours professionnel

Responsable marketing et communication de la division Outsourcing Services chez Logica CMG, responsable marketing et communication chez Kremlin Inc. Esker : responsable marketing pour la filiale France (2003), directrice marketing, partenariats et marché petites et moyennes entreprises, directrice de la filiale France (2011) puis directrice adjointe des opérations monde (depuis 2023) et membre du comité exécutif.

Diplômes : EM Lyon