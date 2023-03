Christian Policard

Antoine Delautre NewCo

Début de carrière au sein des activités de risque crédit, de financement de projets et de coverage, en Chine et à Hong Kong, au Crédit Agricole Corporate & Investment Bank (1998). Renault : en poste au sein de la direction planification et contrôle groupe de RCI Banque SA (2003), directeur administratif et financier de RCI Financial Services Korea, en Corée du Sud (2005) puis de RCI Banque en Italie, (2008) ; directeur de projet au sein de la direction performance et contrôle (2013) puis secrétaire exécutif du directeur financier (2014) ; directeur financier et membre du comité exécutif de Renault Retail Group (2016) ; directeur de la comptabilité et du contrôle de la performance et membre du comité exécutif au sein de RCI Bank and Services (2018). Directeur du pilotage transverse des risques chez Crédit Mutuel Arkéa puis directeur général adjoint et directeur financier groupe chez Carrefour Banque (depuis 2020). Directeur général adjoint en charge des finances de NewCo (au cours du premier semestre 2023).