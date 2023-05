Christian Bestien

Vivian Bouquery Nuveen Real Estate France

Expérience reconnue dans la gestion d'actifs tertiaires et plus spécifiquement des actifs logistiques, y compris en Belgique, notamment Etoile Properties Services, Tamar Capital Partners et Bail Investissement ; directeur de l'asset management en France chez Patrizia (2020). Head of Logistics France chez Nuveen Real Estate (depuis 2023).