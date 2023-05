Charlotte Giraudeau

Alexandre Ziegler Safran Electronics & Defense

Ministère des Affaires étrangères : début de carrière en qualité de conseiller à la direction des affaires stratégiques et de sécurité (1997), consul général adjoint à Hong Kong, premier secrétaire d'ambassade, deuxième conseiller à Berlin, conseiller de coopération et d'action culturelle à Pékin, chef du service des programmes et du réseau à la direction générale de la mondialisation, du développement et des partenariats, directeur du cabinet du ministre des Affaires étrangères (2013), ambassadeur de France en Inde (2016). Directeur groupe international et relations institutionnelles (depuis 2019) chez Safran. Directeur de la division Défense et membre du comité exécutif de Safran Electronics & Defense (à compter du 1er juin 2023).