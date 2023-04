Céline Claro de Castro

Clotilde L’Angevin Crédit Agricole d'Ile-de-France

Début de carrière à l’Institut national de la statistique et des études économiques (2003). Adjointe au chef du bureau union économique et monétaire au sein de la direction du Trésor (2005), conseillère technique pour la macroéconomie et les prévisions économiques auprès du Premier ministre, François Fillon, chef du bureau diagnostic et prévisions international au ministère des Finances (2009), secrétaire générale du Club de Paris et chef du bureau endettement international à la direction générale du Trésor (2011). Crédit Agricole : directrice de la stratégie et membre du comité exécutif élargi (2015), directrice de la communication financière du Crédit Agricole S.A. (depuis 2019) puis directrice générale adjointe du Crédit Agricole d'Ile-de-France (à compter du 15 mai 2023).