Cédric Goubet Safran Helicopter Engines Président 51 ans

Parcours professionnel

Début de carrière en qualité de haut fonctionnaire au sein des ministères de l’Intérieur et de l’Economie, des Finances et de l’Industrie. Conseiller technique dans les cabinets du ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie puis du ministre de l’Intérieur, de l’Aménagement du territoire et des Libertés locales (2004-07), chef de cabinet du président de la République (2007-10). Safran (depuis 2010) : adjoint au directeur général délégué en charge des opérations (2010) ; directeur des programmes CFM de Snecma, devenu Safran Aircraft Engines, et directeur exécutif de CFM International (2011), directeur général de la division moteurs civils de Safran Aircraft Engines (2015), président de Safran Nacelles (2018), président de Safran Landing Systems (2020) puis président de Safran Helicopter Engines (depuis 2023) et membre du comité exécutif du groupe.