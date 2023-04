Catherine Charrier-Leflaive Wakam Directrice générale

Parcours professionnel

Responsable marketing direct chez Gan (1987), responsable de l’action commerciale et de la formation vie de bureaux GMF chez GMF Vie (1989). Aviva (1992-02) : responsable études marketing (1992) puis chargée du rapprochement des réseaux épargne de France et d’Abeille Vie (1995), directrice organisation d’Abeille Vie (1997). Generali France (2002-10) : directrice de l’organisation (2002), directrice de l’audit et des affaires générales (2004), directrice générale de l’Equité et PDG de l’Européenne de Protection Juridique (2007). La Poste (2010) : responsable du projet assurances IARD de la Banque Postale (2010) puis directrice générale de La Banque Postale Assurances IARD (2010), membre du comité opérationnel, directrice des ressources humaines de La Banque Postale, des services financiers et du réseau de La Poste (2013), membre du comité exécutif, directrice de la banque de détail et de l’assurance de La Banque Postale (2016), directrice générale adjointe du réseau La Poste (2016) puis, en parallèle, directrice générale adjointe de la banque de détail et de l’assurance et directrice du projet industriel de rapprochement avec CNP Assurances (2019), directrice générale adjointe de La Banque Postale, en charge de l’assurance (2020). Directrice générale déléguée (2020) puis directrice générale (2021) au sein d’April - Santé Prévoyance. Wakam (depuis 2022) : directrice générale (depuis 2023).

Diplômes : Neoma Business School