Bérangère Mauroy

Eric Pinon Groupe Magellim

Agent de change Michel Puget : en poste dans l’analyse financière (1978), fondé de pouvoir (1985), responsable de l’activité Matif (marché à terme) et directeur de la gestion taux d’intérêt pour la clientèle institutionnelle. Responsable du lancement d'Europe Egide Finance (1989). Membre du directoire de KBL France (2003-04), associé et directeur général délégué en charge de la conformité et du contrôle interne d’Acer Finance (2006), senior advisor auprès de La Financière de l'Echiquier (2017-22), membre de la commission consultative gestion et investisseurs institutionnels de l’Autorité des Marchés Financiers (2011-22). AFG : membre du conseil d’administration, vice-président (1997-03 et 2015-17), président (2017-22), président d'honneur. Conseiller stratégique du Groupe Magellim (depuis 2023).