Benoît Leveque Financière de Courcelles Directeur M&A et financement

Parcours professionnel

Début de carrière chez BNP Paribas (2009) puis au sein du département des financements structurés de la banque de financement et d’investissement du Crédit Agricole, CA-CIB. En poste au sein de la banque MUFG puis chez ING, principalement en charge de l’origination et de l’exécution de financements d’acquisition et de mandats de conseil en dette. Directeur M&A et financement pour la Financière de Courcelles (depuis 2023).

Diplômes : Neoma Business School Reims (2009)