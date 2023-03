Axelle de Rodellec

Julien Brami Groupe Agrica

Début de carrière chez Axa en France puis en Italie en qualité d'actuaire non-vie (1997) puis consultant pour B&W Deloitte. CNP Assurances (2002) : responsable du pôle valorisation et mesure des risques puis responsable du pôle pilotage et projets au sein de la direction du pilotage et support international. Directeur adjoint du département développement, filiales et participations de la Caisse des Dépôts (2009), directeur du développement de l'activité conseil en assurance vie pour le marché français au sein de Towers Watson (2012), directeur de l'activité vie et membre du comité exécutif d'Aviva France (2014) puis directeur général d'Aviva Vie, directeur général de l'Union Financière de France (2018). Groupe Agrica : directeur de la transformation stratégique (depuis mars 2023) puis directeur général (à compter du 1er juillet 2023).