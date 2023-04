Astory Dieudonné

Début de carrière en tant qu'auditrice chez KPMG (2007) puis responsable administrative et financière de La Tribune (2012). Directrice administrative et financière de Décideurs TV (2013), FP&A Manager et Financial controller (2014–22) puis Senior Financial Planning & Analysis Manager chez CrossKnowledge (groupe Wiley). Directrice financière d'Eduform'Action (depuis 2023).