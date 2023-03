Arnaud de Lamothe NewCo (projet nouveau pôle leasing Crédit Agricole Consumer Finance et Stellantis) Directeur général adjoint en charge du commerce

Parcours professionnel

Début de carrière chez Renault. Groupe PSA (1995) : Business Leader du département commercial de Citroën (1995), postes à responsabilités croissantes au sein du groupe, responsable des ventes B2B au sein de la division partenaires de Citroën (1998), Deputy Chief Executive Officer de Citroën France (2000), directeur général de Citroën Croatie (2001), responsable des régions Benelux et Portugal au sein de la division commerciale de Citroën Europe (2004), directeur général de la filiale Citroën aux Pays-Bas et Business Directeur de la structure B2B de Crédipar et Citroën en charge des ventes et du financement (2005), directeur général de Citroën Chine (2011), directeur marketing et communication de Citroën (fin 2011), responsable des activités commerciales de Citroën et DS en Europe (2014), directeur général délégué de PSA Finance (2017). Directeur général adjoint en charge du commerce chez NewCo (projet de nouveau pôle leasing entre Crédit Agricole Consumer Finance et Stellantis) (à compter du premier semestre 2023).